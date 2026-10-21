Во Владивостоке памятник Солженицыну вернули на прежнее место

Во Владивостоке на прежнее место – Корабельную набережную – вернули памятник писателю Александру Солженицыну.

Монумент должны были установить в сквере Веры и Надежды. Горожане заявили администрации города, что памятник будет ограничивать обзор и затруднять использование площадки. Эти обстоятельства стали очевидны именно на месте, после монтажа.

В итоге принято решение временно вернуть монумент на Корабельную набережную. Параллельно пройдёт доработка площадки в сквере Веры и Надежды: специалисты скорректируют планировочное решение, чтобы сохранить рекреационную функцию территории. После завершения всех работ памятник всё-таки установят в сквере, сообщили ТАСС в мэрии Владивостока.