Квартира Кличко в центр Киева попала в список "объектов критической инфраструктуры"

В трехэтажной квартире мэра Киева Виталия Кличко никогда не отключают свет, даже когда весь район сидит без электроэнергии. Причина в том, что квартира запитана от объекта критической инфраструктуры.

В энергетической компании ДТЭК пояснили, что перечень таких объектов утверждается киевской городской администрацией, а жилые дома привязаны к ним по схеме подключения. То есть Кличко внес свою квартиру в список "объектов критической инфраструктуры", которые ни за что нельзя отключать. Общая площадь квартиры составляет 225 квадратных метров. Кличко купил ее, будучи чемпионом мира по боксу.

При этом само появление данной новости в украинских СМИ может быть связано с информационной атакой Зеленского, который обвиняет Кличко в плохой подготовке к зиме. И почти требует покинуть свой пост. Будто бы его плохая работа вызывает справедливое недовольство киевлян, которые требуют сменить городские власти. Кличко же обвинил Зеленского в попытке сместить его и полностью захватить власть в Киеве, посадив своих людей и ликвидировав местное самоуправление. Также он возмущен тем, что ПВО Киева очень слабая, в результате энергообъекты постоянно поражаются, а всех собак вешают на Кличко.

На днях в Киеве прошел митинг с требованием отставки Кличко. Лозунги те же: плохая подготовка к зиме. Эксперты уверены, что акция была организована офисом Зеленского.