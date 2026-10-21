"Краснодарский край - территория без тени". В Темрюке обсудили легализацию "серых зарплат"

В Темрюкском районе специалисты филиала Центра занятости населения обсудили борьбу с теневой занятостью в рамках недели правовой грамотности. Мероприятие "Краснодарский край - территория без тени" было посвящено вопросам легализации трудовых отношений.

Во время встречи участникам разъяснили, что такое неформальная занятость, когда сотрудник работает без заключения трудового договора и получает заработную плату "в конверте".

Особое внимание уделили рискам, которые возникают у самого работника: отсутствие оплачиваемых отпусков и больничных листов, лишение гарантий при увольнении, отсутствие пенсионных отчислений и, как следствие, невозможность получать страховую пенсию в будущем, а также отказ в предоставлении социальных и налоговых вычетов.

Были также обозначены последствия для работодателей, которые уклоняются от выполнения норм Трудового кодекса РФ, маскируя трудовые отношения договорами с самозанятыми. За подобные нарушения предусмотрена административная и налоговая ответственность.

Участники обсудили меры, которые реализуются на государственном уровне для предотвращения схем теневой занятости, и перспективы усиления контроля в этой сфере.