Предупреждение МЧС: в Челябинской области ожидается сильный снег

На Южном Урале в ближайшее время резко испортится погода.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, от Челябинского Гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Ночью и днем 16 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, гололед и налипание мокрого снега на провода.

В МЧС призывают жителей скорректировать свои планы с учетом погодных условий.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о грозе и снеге, которые накрыли Екатеринбург в начале ноября.