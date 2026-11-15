Во Франции ввели запрет на пиротехнику из-за массовых протестов

Правительство Франции ввело временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий на фоне непрекращающихся протестов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный журнал страны.

"Премьер-министр постановляет: до 27 ноября включительно на всей территории страны запрещены продажа и использование пиротехнических изделий и развлекательных фейерверков", - говорится в публикации.

Уточняется, что запрет не касается профессиональной пиротехники, на использование которой должно быть соответствующее разрешение. Отмечается, что он вступает в силу немедленно.

Ранее сообщалось, что Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за массовых протестов.