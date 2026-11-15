В Волгограде задержали пассажира, угрожавшего захватить самолет

В Волгограде силовики задержали авиадебошира, угрожавшего захватить самолет.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в линейное отделение полиции в аэропорту Волгограда поступил сигнал об угрозе захвата воздушного судна, которое должно было вылететь в Москву.

"Полицейские незамедлительно прибыли на борт самолета и задержали одного из пассажиров – 42-летнего жителя Московской области, имевшего внешние признаки опьянения. Он был доставлен в отдел полиции для разбирательства. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался", - рассказала Ирина Волк в своем канале.

По ее словам, кинологи провели обследование самолета: предметов, представляющих опасность, не обнаружено. В отношении авиадебошира составлены административные протоколы. Суд назначил ему шесть суток ареста.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.