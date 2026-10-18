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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Директор Долиной сравнил хайп на имени певицы и разборки 90-ых

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин высказался о хайпе на имени артистки.

"Я вот, честно говоря, 35 лет в этом бизнесе, были разные ситуации, в том числе и жёсткие конфликты, пережил разборки в 90-х. Но за всю мою продюсерскую деятельность ситуация последних двух лет, связанная с именем Ларисы Долиной, не сравнима даже с разборками в 90-х в моем профессиональном понимании", - сказал РИА Новости Пудовкин.

Напомним, ранее певица Лариса Долина снизила требования по иску к мошенникам, осужденным за афёру с квартирой в Хамовниках. Ранее речь шла о сумме в 176 млн руб. Ответчиками выступают курьер Анжела Цырульникова, а также её подельники Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев. 28 ноября 2025 года четверо фигурантов был осуждены за мошенничество в особо крупном размере. За Долиной признано право на возмещение ей имущественного вреда.

Теги: Сергей Пудовкин, Лариса Долина, хайп


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