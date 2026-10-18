МВД России предупредило, чем россиянину грозит взлом его аккаунта на "Госуслугах"

В МВД сообщили, что могут сделать мошенники, если взломают аккаунт россиянина на "Госуслугах".

В случае взлома аккаунта на "Госуслугах" злоумышленники могут взять от имени жертвы кредит или микрозайм. Также они могут получить за гражданина налоговый вычет: через его личный кабинет налогоплательщика оформить выплату и указать свой банковский счёт.

Преступники могут оформить на жертву электронную сим-карту и использовать её для мошеннических схем, а также продать личные данные – адрес, СНИЛС, информацию из паспорта и других документов, номера счетов. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ранее стало известно, что мошенники начали предлагать россиянам "обновить Госуслуги". По словам депутата Госдумы, федерального координатора проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антона Немкина, злоумышленники представляются сотрудниками государственных или медицинских учреждений. После этого они предлагают установить "обновление" для "Госуслуг" или ЕМИАС.