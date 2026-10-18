СК завёл дело о теракте из-за атаки ВСУ на Петербург и область

Из-за атаки ВСУ на Санкт-Петербург и Ленинградскую область возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".

Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Следователи и криминалисты работают на местах происшествий, собирая доказательства.

В Санкт-Петербурге ВСУ атаковали логистический центр Ozon и нефтяной терминал. Один человек погиб, пятеро пострадали. В Ленинградской области обломки беспилотника упали на многоквартирный жилой дом в Гатчине. Сохраняется отключение двух трансформаторных подстанций в Янино. Без электроэнергии – 50 многоквартирных домов (20 тыс. жителей). Во Всеволожском районе после падения на жилой дом обломков БПЛА произошло возгорание. Госпитализированы женщина и трое детей.