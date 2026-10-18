В Петербурге высказались о состоянии пострадавших от атаки ВСУ

Врачи высказались о состоянии пострадавших от атаки беспилотников на Санкт-Петербург.

Один из пострадавших в результате атаки – в тяжёлом состоянии, ещё четыре человека – в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили ТАСС в городском комитете по здравоохранению.

В Санкт-Петербурге ВСУ атаковали логистический центр Ozon и нефтяной терминал. Один человек погиб, пятеро пострадали. В Ленинградской области обломки беспилотника упали на многоквартирный жилой дом в Гатчине. Сохраняется отключение двух трансформаторных подстанций в Янино. Без электроэнергии – 50 многоквартирных домов (20 тыс. жителей). Во Всеволожском районе после падения на жилой дом обломков БПЛА произошло возгорание. Госпитализированы женщина и трое детей. Возбуждено уголовное дело о теракте.