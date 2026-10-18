Лавров дал оценку протестам ЕС и Зеленского против дизельной сделки

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался по поводу протестов Евросоюза и президента Украины Владимира Зеленского дизельной сделке России и США.

"Это из области самопиара и клоунады очередной. Лишь бы только кто-то не забыл, что ты существуешь и попросил у них очередные десятки миллиардов накануне, а они до сих пор не ответили", - приводит РИА Новости слова Лаврова.

Политик считает, что позиция Владимира Зеленского и европейского руководства по топливной сделке России и США не имеет ничего общего с вопросами энергетической безопасности.

В ближайшее время Россия поставит в США больше 300 тыс. т, в ноябре - 500 тыс. т, в декабре - 1 млн т дизеля. В перспективе, при условии готовности мощностей российских НПЗ, объём поставок может достичь 3 млн т. Трамп очень доволен договоренностью, так как это позволит снизить цены на дизель "рекордными темпами". А вот украинский лидер Владимир Зеленский, напротив, в ярости. Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что выгода такой сделки для России - в том, что российские компании получат возможность экспортировать дизель, получать за это выручку, валюту.

"Это важно для нашего возможного платежного баланса и для компаний в первую очередь, конечно. Это будет учитываться в финансовых результатах компаний, которые будут платить соответственно налоги в бюджетную систему", - сказал Силуанов.