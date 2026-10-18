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Происшествия Ленинградская область
Фото: Накануне.RU

ВСУ повредили в Ленинградской области ЦОД группы "ВКонтакте"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко высказался об атаке ВСУ на регион.

В небе над областью сбито 145 вражеских БПЛА. Незначительные повреждения на подстанции Восточная. В основном, это провода, которые проходят внутри подстанции. Для решения вопросов по городскому посёлку Янино включены резервные источники, и уже две трети жителей Янино запитаны по постоянной схеме.

Есть повреждения на объекте центра обработки данных (ЦОД) группы "ВКонтакте", которые касаются трансформаторного оборудования и складского комплекса. Компания уже приступила к ликвидации последствий. Во Всеволожском районе пострадала одна из квартир, куда прилетел достаточно крупный осколок от БПЛА.

В Ломоносовском районе пострадали более 50 автомобилей от падения осколков. Выбиты окна от ударной волны. В Низино пострадала котельная – перебита труба, сообщил глава региона в своём telegram-канале.

Теги: "ВКонтакте", ЦОД, центр обработки данных


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