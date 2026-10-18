В России бизнес готов вложиться в создание системы противовоздушной обороны

В России частный бизнес готов вложиться в создание системы противовоздушной обороны (ПВО).

Речь идёт о защите промышленных объектов. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил в интервью ТАСС, что это можно было бы простимулировать инвестиционным налоговым вычетом.

"Давайте не бояться того, что в военное время надо простимулировать инвестиции компаний в эту сферу, в сферу защиты производственных объектов от атак", - сказал Шохин.