Над Россией сбиты 1015 беспилотников

Над Россией сбиты сотни беспилотников. Речь идёт о времени с 20.00 17 октября до 8.00 18 октября.

Сбиты 1 тыс. 15 беспилотников. Они уничтожены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря, сообщает Минобороны России.

В Санкт-Петербурге ВСУ атаковали логистический центр Ozon и нефтяной терминал. Один человек погиб, пятеро пострадали. В Ленинградской области обломки беспилотника упали на многоквартирный жилой дом в Гатчине. Сохраняется отключение двух трансформаторных подстанций в Янино. Без электроэнергии – 50 многоквартирных домов (20 тыс. жителей). Во Всеволожском районе после падения на жилой дом обломков БПЛА произошло возгорание. Госпитализированы женщина и трое детей. Возбуждено уголовное дело о теракте.