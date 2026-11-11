Истребители НАТО не смогли сбить нарушивший воздушное пространство Литвы дрон

Базирующиеся в Литве для охраны воздушного пространства стран Балтии истребители НАТО не смогли сбить беспилотник, вторгшийся в пределы республики в ночь на 11 ноября.

Поднятые по тревоге в воздух истребители дважды атаковали неопознанный дрон. Однако сбить его, по информации командования ВВС, не удалось. Об этом сообщил начальник национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что власти Финляндии и Литвы предупреждали о воздушной угрозе во время массированного удара беспилотников ВСУ по Ленинградской области минувшей ночью.

Напомним, за ночь над Ленинградской областью сбито 150 украинских беспилотников. Целью атаки была портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В результате попадания нескольких беспилотников произошло возгорание, пострадали трое работников.