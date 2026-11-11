В Прикамье суд признал незаконным приём на службу чиновника, ранее уволенного за утрату доверия

Прокуратура Чернушинского района добилась в суде признания незаконным решения администрации округа о приёме на муниципальную службу лица, ранее уволенного в связи с утратой доверия. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре Пермского края.

Проверка показала, что 4 сентября 2026 года администрация по результатам конкурса приняла на должность заместителя главы бывшего чиновника. Ранее он был уволен с этой же должности в связи с утратой доверия по инициативе прокуратуры. Таким образом должностное лицо фактически освободили от ответственности за допущенное коррупционное нарушение.

22 сентября прокуратура направила в Чернушинский районный суд иск с требованием признать решение о приёме на службу незаконным и расторгнуть трудовой договор. 9 ноября суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме.