13 Ноября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Дмитрий Степанцов

В Екатеринбурге начали строить огромную горку для фестиваля "Энергия РМК. Зима"

В конце декабря в Екатеринбурге вновь начнёт работу самый длинный зимний фестиваль "Энергия РМК. Зима" от Русской медной компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, жителей и гостей города ждут зимние виды спорта и развлечения для всей семьи в одном месте. В спортивном квартале "Архангел Михаил" появится одна из самых высоких двухуровневых горок в России, а также самый большой каток на Урале и другие площадки для развлечений, прогулок и отдыха.

Строительство объектов фестиваля "Энергия РМК. Зима" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Степанцов

Высота горки составит 24 метра и 17 метров – это можно сравнить с высотой девяти- и пятиэтажного дома. Как и в прошлом году, на ней будут оборудованы три неснежных ската и автоматический подъём тюбингов. Вход на горку будет платным. Спуски можно будет забронировать на сайте, который начнёт свою работу в конце декабря.

Также в спортивном квартале появится один из самых больших катков на Урале. Рядом с ним откроют тёплый павильон, где можно будет погреться, арендовать коньки или выпить кофе.

Строительство объектов фестиваля "Энергия РМК. Зима" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Степанцов

Организаторы продумали активности для всех возрастов. Если на большом катке возле горки смогут кататься взрослые, то каток для дошкольников и школьников расположится в отдельной новой детской зоне. Там ребята смогут учиться кататься, для них будут организованы мастер-классы, а рядом с этим катком построят небольшие горки для катания и фигуры для лазания.

Отдельной игровой зоной для детей станет ледяной городок с большой горкой, лабиринтами, качелями и скульптурами. Вечером все конструкции городка будут светиться разными цветами. Историю с фонариками и гирляндами продолжит уже полюбившийся взрослым и детям "Сказочный лес". Здесь вновь можно будет прогуляться среди нарядных ёлок и светящихся фигур.

(2026)|Фото: пресс-служба РМК

На территории фестиваля возводят хоккейный корт, где будут проходить матчи команд разных уровней, в том числе соревнования "Золотой шлем" и многие другие. А для любителей экстремальных видов спорта уже строится джиббинг-парк от проекта "РМК Экстрим". Здесь возведут снежный склон для разных уровней подготовки, зоны для джиббинга, а также детский экстрим-парк.

Входы на фестиваль организуют с улицы Репина и со стороны ТРЦ "Мега". В целях безопасности доступ будет осуществляться через рамки-металлодетекторы и досмотр личных вещей. На территорию нельзя проносить запрещённые вещества, колющие и режущие предметы, алкогольные напитки, обычные напитки и еду, а на площадках запрещено курить. Полный перечень запрещённых к проносу предметов и правила работы площадки будут размещены на сайте.

Строительство объектов фестиваля "Энергия РМК. Зима" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Степанцов

Это уникальный для России проект, который делает зимние виды спорта доступными для всех прямо в черте города.

Строительство объектов фестиваля "Энергия РМК. Зима" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Степанцов

Теги: фестиваль, горка, строительство, зима, РМК


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