В Екатеринбурге начали строить огромную горку для фестиваля "Энергия РМК. Зима"

В конце декабря в Екатеринбурге вновь начнёт работу самый длинный зимний фестиваль "Энергия РМК. Зима" от Русской медной компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, жителей и гостей города ждут зимние виды спорта и развлечения для всей семьи в одном месте. В спортивном квартале "Архангел Михаил" появится одна из самых высоких двухуровневых горок в России, а также самый большой каток на Урале и другие площадки для развлечений, прогулок и отдыха.

Высота горки составит 24 метра и 17 метров – это можно сравнить с высотой девяти- и пятиэтажного дома. Как и в прошлом году, на ней будут оборудованы три неснежных ската и автоматический подъём тюбингов. Вход на горку будет платным. Спуски можно будет забронировать на сайте, который начнёт свою работу в конце декабря.

Также в спортивном квартале появится один из самых больших катков на Урале. Рядом с ним откроют тёплый павильон, где можно будет погреться, арендовать коньки или выпить кофе.

Организаторы продумали активности для всех возрастов. Если на большом катке возле горки смогут кататься взрослые, то каток для дошкольников и школьников расположится в отдельной новой детской зоне. Там ребята смогут учиться кататься, для них будут организованы мастер-классы, а рядом с этим катком построят небольшие горки для катания и фигуры для лазания.

Отдельной игровой зоной для детей станет ледяной городок с большой горкой, лабиринтами, качелями и скульптурами. Вечером все конструкции городка будут светиться разными цветами. Историю с фонариками и гирляндами продолжит уже полюбившийся взрослым и детям "Сказочный лес". Здесь вновь можно будет прогуляться среди нарядных ёлок и светящихся фигур.

На территории фестиваля возводят хоккейный корт, где будут проходить матчи команд разных уровней, в том числе соревнования "Золотой шлем" и многие другие. А для любителей экстремальных видов спорта уже строится джиббинг-парк от проекта "РМК Экстрим". Здесь возведут снежный склон для разных уровней подготовки, зоны для джиббинга, а также детский экстрим-парк.

Входы на фестиваль организуют с улицы Репина и со стороны ТРЦ "Мега". В целях безопасности доступ будет осуществляться через рамки-металлодетекторы и досмотр личных вещей. На территорию нельзя проносить запрещённые вещества, колющие и режущие предметы, алкогольные напитки, обычные напитки и еду, а на площадках запрещено курить. Полный перечень запрещённых к проносу предметов и правила работы площадки будут размещены на сайте.

Это уникальный для России проект, который делает зимние виды спорта доступными для всех прямо в черте города.