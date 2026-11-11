11 Ноября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фестиваля &quot;Стенограффия&quot;

"Стенограффия" с художниками создали майонезные сабо в уральском стиле

Команда международного фестиваля уличного искусства "Стенограффия" вместе с художниками Hot Singles in Your Area продолжают проект по поиску уральской идентичности. Вслед за муралом в майонезном стиле о "рецептуре" уральца, они создали эксклюзивные сабо в стиле все того же любимого свердловчанами майонеза "Провансаль".

Это уже второй дроп Hot Singles in Your Area в этом стиле: первым стали кастомные кроссовки в узнаваемом белом, синем и зеленом цвете. Художники превращают повседневные предметы в концептуальное высказывание. Сабо имеют тот же дизайн, а главным художественным дополнением пары стали кастомные украшения в виде уральских пельменей, долек помидора, вареного яйца, миниатюрной пачки майонеза и др.

Майонезные сабо от команды "Стенограффия" и художников Hot Singles in Your Area(2026)|Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

"Эти вещи — не просто мерч или аксессуар, а материализованный манифест уральскости и ироничное переосмысление местного культурного кода. Мы решили сделать сабо, потому что это, пожалуй, самая честная обувь современности: простая и абсолютно непафосная. Это народный формат, их покупают не ради статуса, а потому что удобно. А съемные аксессуары превращают обувь в конструктор, который позволяет подойти к кастомизации творчески", — отмечают художники.

Купить обувь не получится. Для их получения авторы проекта предлагают пройти конкурс, по итогам которого с команда фестиваля свяжется с победителями, узнает их индивидуальные размеры и закастомит все персонально.

Ранее в Екатеринбурге появился мурал, ставший своеобразным "манифестом уральской идентичности". Сине-зеленое изображение, вдохновленное знаменитым уральским майонезом "Провансаль" также подготовила команда "Стенограффии" вместе с художниками Hot Singles in Your Area. На арт-объекте есть QR-код, ведущий на официальный сайт uralcode.art, где можно узнать подробности о проекте "Уральский код" и следить за появлением новых объектов.

Теги: Стенограффия, Hot Singles in Your Area, Провансаль, майонезные сабо


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