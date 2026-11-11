Суд в Тюменской области обязал соцзащиту выплатить 1,5 миллиона рублей дочери погибшего участника СВО

Омутинский районный суд удовлетворил требования Натальи Р. и признал за ней право на единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Речь идёт о мере поддержки, установленной постановлением правительства Тюменской области. Отец заявительницы погиб 6 декабря 2024 года при прохождении военной службы. Наталья Р. — дочь погибшего, имеет статус инвалида II группы с детства.

При обращении в Управление социальной защиты с заявлением о выплате девушка получила отказ. Основанием стало то, что за выплатой дочь погибшего обратилась после того, как другой член семьи получил единовременную выплату в полном размере. По материалам дела, супруге погибшего была перечислена сумма 3 млн рублей.

Суд установил, что Наталья Р. - дочь погибшего участника специальной военной операции, член его семьи, инвалид II группы с детства. Получение супругой погибшего иной меры социальной поддержки не лишает девушку права на данную дополнительную выплату. Исковые требования признаны обоснованными и удовлетворены в полном объёме.

За Натальей Р. признано право на единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей. На Управление социальной защиты населения Омутинского, Армизонского и Юргинского муниципальных округов возложена обязанность произвести соответствующую выплату.