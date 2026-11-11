Московские учителя просят отменить приказ о фотографировании и загрузке контрольных

Московские учителя написали открытое письмо властям с требованием "пресечь произвол Департамента образования и науки г. Москвы". Письмо опубликовал профсоюз "Учитель".

Речь идет о приказе департамента №822 от 15.10.2026, согласно которому учителя смогут выставлять оценки за контрольные и проверочные работы учеников 7-9 классов только после их фотографирования и загрузки в цифровую систему МЭШ. Снимки могут делать сами школьники, но следить и обеспичивать загрузку должны учителя.

В сети уже несколько недель идет обсуждение инициативы московских властей. Учителя массово возмущены дополнительной нагрузкой, которая не только не оплачивается, но и мешает проводить уроки. При этом телефоны в учебном процессе запрещены, но от детей требуют не обращать внимания на эту норму закона.

"Учитель все эти 10-15 минут будет бегать по классу и кричать на детей: "Ничего, кроме фотографирования, с мобильными не делайте!" — говорит председатель профсоюза Всеволод Луховицкий.

Эксперты предупреждают, что новые правила фактически срывают учебный процесс. А учителя приводят шесть пунктов конкретных нарушений, в том числе того, что дети и родители не давали разрешения пересылать свои работы третьим лицам.

Организация "Общественный уполномоченный по защите семьи" подготовила обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность приказа.