В Ростове‑на‑Дону в квартире нашли останки пожилой пары

В Ростове‑на‑Дону правоохранители обнаружили расчлененные останки 74‑летнего мужчины и его 73‑летней супруги - тела лежали в холодильнике. Об этом сообщил источник издания "Известия".

Все началось 20 сентября: тогда 49‑летний сын пенсионеров пришел в органы и заявил, что родители уехали в Крым. После этого пару объявили в розыск.

Развязка наступила 10 ноября. Соседи стали жаловаться на резкий неприятный запах из квартиры супругов. Когда дверь вскрыли, внутри нашли разделанные тела.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии. По предварительным данным, сын погибших скрылся - его разыскивают. Расследование продолжается.\

Ранее рыбака нашли мертвым на Оби в Нижневартовском районе: спасатели "Центроспас‑Югории" возле СОТ "Быстрый" обнаружили "Ниву" и следы к протоке, затем обследовали восемь километров берега и остров, а тело 88‑летнего мужчины на льду заметили с помощью беспилотника.