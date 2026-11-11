"Каждая пядь российской земли будет возвращена": Мединский подвел итоги переговоров в Абу-Даби

Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский подвел итоги трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби.

По его словам, на переговорах поднималась гуманитарная тема. Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене пленными, его параметры будут скоро оглашены, сообщил Мединский журналистам по итогам второго дня дискуссий.

Глава российской делегации заявил, что центральной темой переговоров в Абу-Даби стало обсуждение будущей архитектуры безопасности в Европе после завершения украинского конфликта.

"Миру нужна новая, современная, обновленная система безопасности, справедливая, не в ущерб каким-то отдельным странам", - сказал Мединский. Он назвал правильной постановку вопроса о континентальной системе безопасности после завершения конфликта на Украине. Помощник президента РФ подчеркнул, что систему безопасности в Европе нужно "лечить" целиком, "пластырем не обойдешься".

Комментируя территориальные вопросы, Мединский заявил, что "каждая пядь российской земли будет возвращена Россией так или иначе".

Помимо этого, глава российской делегации сообщил, что общения с европейцами в Абу-Даби не было, их статус неясен. По словам Мединского, ни одной мирной инициативы или предложения со стороны Европы Россия не получила. Он добавил, что европейцы могут стать участниками переговоров, "как только у них проснется совесть".

Мединский также отметил, что окончательные договоренности с Украиной еще не достигнуты, поэтому все детали переговоров не раскрываются.