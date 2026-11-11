Русская кухня по ГОСТу: утвержден стандарт на 133 блюда

Минпромторг утвердил ГОСТ на русскую кухню: стандарт задает правила приготовления и подачи традиционных блюд - в том числе борща, щей, колобков и кулебяк. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов на форуме "Всемирный день качества", передает ТАСС.

Над стандартом два года работали рестораторы и специалисты Росстандарта. По словам Алиханова, документ детально прописывает рецептуры 133 блюд - от борща до кулебяки. Министр уточнил, что стандарт согласовали буквально перед началом форума.

Цель документа - не жестко все регламентировать, а задать планку качества для подачи национальных блюд. В Минпромторге также хотят продвигать "русский завтрак" в кафе, отелях и пансионатах. Алиханов назвал эту идею "взвешенным потребительским патриотизмом": она поможет сохранить традиции и сделать их заметнее для гостей страны.