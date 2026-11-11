Госдума требует от ООН прекратить блокаду Кубы

Государственная дума приняла обращение к Генеральной Ассамблее ООН и парламентам стран мира с призывом прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Республики Куба, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты поддержали документ, против и воздержавшихся не было. С докладом выступил первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков, который возглавляет группу дружбы с кубинским парламентом.

Стоит сказать, что обращение к ООН Госдума принимает ежегодно, но Новиков подчеркнул, что речь идет не о дежурном заявлении, поскольку Куба переживает острейший гуманитарный кризис. Основная проблема — нехватка энергоресурсов. Ранее Венесуэла и Мексика поставляли на остров топливо, однако ужесточение санкций и похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро привели к прекращению поставок. Отключения электроэнергии парализуют работу школ и больниц, пациенты не могут получить своевременную помощь.

"Те, кто нуждаются в операциях, не могут получить своевременную медицинскую помощь. Особенно драматично складывается ситуация в родильных домах", — заявил Новиков.

Депутат связал кризис с политикой Вашингтона. По его словам, администрация США усилила санкционное давление, а риторика Дональда Трампа носит антикоммунистический характер и бьет по союзникам России, включая Китай, КНДР и Кубу. Новиков процитировал госсекретаря США Марко Рубио, назвавшего Компартию Китая "самым сильным и опасным оппонентом", и напомнил, что указом президента США дни с 1 по 7 ноября объявлены "неделей борьбы с коммунизмом".

"Экономическая, торговая и финансовая блокада Кубы превратилась в систему попрания ключевых норм и принципов международного права", — подчеркнул докладчик.