11 Ноября 2026
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Фото: Накануне.RU

Гособвинение запросило 25 лет для уральца, обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек

Гособвинение запросило у суда 25 лет для екатеринбуржца Андрея Шевнина, обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек. Преступления были совершены в 1994 году.

Напомним, что задержать фигуранта удалось только через 20 лет после убийства. По версии следствия, с 16 на 17 октября 1994 года тогда еще 18-летний Шевнин вместе с со своим дядей, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, в квартире по ул. Начдива Онуфриева в Екатеринбурге изнасиловали школьницу, а после убили, чтобы о преступлении не узнали правоохранительные органы. Согласно материалам дела, после они нашли подругу убитой, которая знала, куда и с кем она ушла, с помощью знакомого девочки заманили все с ту же квартиру, где тоже изнасиловали и убили.

Обвинение считает, что соучастники погрузили трупы девочек в автомобиль "ВАЗ-21053" и вывезли их в лесной массив на северный берег Чусовского озера. Чтобы быть уверенными в смерти второй школьницы, родственники дополнительно нанесли ей клинком острого ножа не менее 10 ударов в область шеи, грудной клетки и живота. Кроме того, они подожгли трупы убитых, после чего совместно покинули место происшествия, говорится в материалах следствия.

Екатеринбуржец обвиняется по пп. "е", "н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием, по предварительному сговору группой лиц) и п. 4 ст. 117 УК РФСФР (изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, группой лиц, в отношении малолетней). Свою вину в инкриминируемых преступлениях он не признал.

В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил назначить обвиняемому 1976 г.р., наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Теги: Шевнин, убийство, изнасилование, гособвинение


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