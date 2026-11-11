Вице-спикер регионального парламента Арсен Мутелимов поздравил астраханских экономистов с профессиональным праздником

Сегодня в Краеведческом музее состоялся торжественный прием, посвященный Дню экономиста, который ежегодно отмечается в России 11 ноября. С профессиональным праздником представителей экономической сферы региона поздравили вице-спикер областного парламента Арсен Мутелимов, заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр экономического развития региона Элина Полянская.

День экономиста официально учрежден в 2015 году по инициативе Вольного экономического общества России. Соответствующий приказ подписал глава Министерства экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Дата праздника выбрана в честь основания в 1765 году под руководством графа Григория Орлова и под покровительством Екатерины II Императорского Вольного экономического общества. Организация стала одним из первых в стране независимых научно-просветительских объединений, занимавшихся изучением хозяйства, распространением экономических знаний и поиском способов развития страны.

От имени Председателя областной Думы Игоря Мартынова и депутатского корпуса вице-спикер регионального парламента Арсен Мутелимов поблагодарил представителей финансово-экономической сферы за вклад в развитие Астраханской области и преданность делу.

«Благодаря вашей аналитике и выводам принимаются ответственные решения, выстраиваются долгосрочные стратегии и реализуются тактические шаги. Это позволяет экономике Астраханской области сохранять устойчивость даже в непростых условиях. Желаю крепкого здоровья, энергии, оптимизма, благополучия и дальнейших успехов на благо региона», - отметил парламентарий.

За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, высокий профессионализм и в связи с Днем экономиста сотрудники министерства и подведомственных учреждений были удостоены Почётных грамот, Благодарственных писем главы региона, областной Думы и министерства экономического развития Астраханской области.