Кушнер и Уиткофф после переговоров в Абу-Даби прилетят в Москву

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что 12 ноября он вместе со спецпосланником Вашингтона по миротворческим миссиям Стивом Уиткоффом отправится в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Кушнера, стороны "пройдутся по темам", которые обсуждались сегодня в Абу-Даби, и "попытаются достигнуть прогресса по некоторым проблемам".

Он также сообщил, что предложит Путину подключить Европу к переговорам по Украине, чтобы переговоры приобрели "многосторонний формат".

После Москвы Кушнер и Уиткофф отправятся в Дублин, где встретятся с Владимиром Зеленским, "чтобы более детально проработать некоторые идеи".

Подводя итоги переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби, Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным для обсуждения.