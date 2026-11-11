В Екатеринбурге осудили помощника мошенников, вскрывшего сейф в чужой квартире

В Екатеринбурге вынесен приговор помощнику телефонных мошенников. Он похищал деньги у жертв аферистов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 22-летний житель Верхней Пышмы. Как показало расследование, в марте 2026 года мошенники по телефону убедили несовершеннолетнюю девочку в необходимости "декларирования" имеющихся в квартире денег. Опасаясь угроз, ребенок сообщил о наличии у ее родителей металлического сейфа с электронным замком.

Утром 5 марта по дороге в школу девочка передала помощнику аферистов ключи от квартиры, сообщив, что дома никого нет. Тот проник в жилище, при помощи болгарки вскрыл металлический сейф и забрал из него 110 тысяч рублей.

Действуя аналогичным образом, преступники по телефону убедили 21-летнюю студентку. Найдя у родителей деньги в валюте, девушка отдала их сообщнику, который затем передал купюры другому соучастнику в Москве.

Также подельник аферистов похитил у еще одного потерпевшего 10 тысяч долларов США и 30 тысяч евро, что в рублевом эквиваленте на тот момент составляло свыше 3,7 млн рублей.

Как отметили в прокуратуре, сам молодой человек вину не признал, однако одному из потерпевших ущерб возместил полностью, а второму – частично. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил уральцу 3 года принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства.

Материалы в отношении его неустановленных соучастников выделены в отдельное производство.