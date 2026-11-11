Абызов получил ещё 14 лет

Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов получил солидный срок.

По данным следствия, Абызов, пользуясь своим служебным положением, оказал давление на Российскую венчурную компанию для привлечения финансирования в американскую Alion Energy Inc. Она специализировалась на разработках в области робототехники, автоматизации проектирования и строительства солнечных электростанций. В результате компания пострадала на 350 млн руб.

Приговор – 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 80,1 млн руб. Удовлетворен гражданский иск о компенсации вреда. Приговор в силу не вступил, сообщает прокуратура Москвы.

В декабре 2023 г. Абызов был приговорен к 12 годам исправительной колонии строгого режима за создание преступного сообщества и другие преступления. В 2020 г. суд постановил взыскать в пользу государства с Абызова 32 млрд руб. В 2023 г. стало известно, что экс-министр выплатил из собственных средств более 20 млрд руб.