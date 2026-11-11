Российский стрелок Дмитрий Пименов взял золото на чемпионате мира и установил рекорд

Дмитрий Пименов из России выиграл чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе в Дохе. Он победил в олимпийской дисциплине - стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 м из трех положений.

В финале Пименов набрал 362,8 балла - это не только принесло ему золото, но и стало новым мировым рекордом среди юниоров. Еще один важный итог победы - спортсмен получил квоту на Олимпиаду 2028 года в Лос‑Анджелесе.

Второе место занял словак Патрик Яни - он набрал 357,2 балла. Третьим стал индийский стрелок Нирадж Кумар с результатом 346,5 балла.

Чемпионат в Дохе идет с 1 по 14 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном индивидуальном статусе - так требуют правила Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

Ранее юный теннисист Савелий Гуров из академии "Гринвич" ярко выступил на турнире "Олимпийские надежды России" в Казани: взял золото в парном разряде с Матвеем Никитенковым, серебро - в смешанном парном с Евангелиной Шингалеевой, а в одиночном разряде дошел до полуфинала.