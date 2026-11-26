В менеджменте ПАО «Уралкалий» произошли кадровые изменения

ПАО «Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калия, информирует об изменениях в составе менеджмента. В соответствии с решением Совета директоров с 4 декабря 2026 года должность генерального директора компании займет Андрей Шпилевой, ранее работавший директором рудоуправления БКПРУ-4 «Уралкалия».

На этой позиции он сменит Виталия Лаука, полномочия которого завершатся 3 декабря 2026 года, после чего Виталий Лаук возглавит Совет директоров «Уралкалия».

Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим» отметил: "За годы работы Виталия Лаука во главе «Уралкалия» компания подтвердила статус одного из ключевых участников мирового калийного рынка, выйдя на рекордный годовой объем производства — 13,2 млн тонн. Под руководством нашего коллеги велась масштабная работа по модернизации производственных мощностей, совершенствованию управленческих процессов и внедрению современных технологических решений. Особое внимание уделялось развитию партнерских отношений, повышению эффективности бизнеса и выполнению социальных обязательств на территориях присутствия. Группа «Уралхим» высоко оценивает достигнутые результаты и благодарит Виталия Викторовича за профессионализм и ответственное отношение к поставленным задачам".

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий» подчеркнул: "Период работы в должности Генерального директора «Уралкалия» стал для меня важным профессиональным этапом, насыщенным масштабными задачами, значимыми решениями и новыми возможностями. Искренне признателен Совету директоров за оказанное доверие, а коллегам — за совместную работу. Благодаря профессионализму команды компания успешно решала стоящие перед ней задачи и последовательно усиливала свои конкурентные преимущества. В роли Председателя Совета директоров я продолжу осуществлять комплексную поддержку «Уралкалия» и взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами".

Андрей Шпилевой, директор БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий» прокомментировал: "Решение доверить мне руководство «Уралкалием» воспринимаю как большую ответственность перед акционерами, Советом директоров, коллективом и партнерами компании. Сегодня у нас есть все необходимые условия для дальнейшего движения вперед: сильная профессиональная команда, значительный производственный потенциал и многолетний опыт работы в отрасли. В числе наших приоритетов останутся повышение операционной эффективности, развитие технологической базы, обеспечение устойчивости бизнеса и укрепление позиций «Уралкалия» на глобальном рынке калийных удобрений".