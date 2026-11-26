В Армении ради новой Конституции могут пройти внеочередные выборы

Власти Армении допустили проведение в стране внеочередных выборов в парламент страны. Это случится, если не удастся договориться с оппозицией о референдуме по принятию новой Конституции.

"Ничто не мешает, чтобы мы пошли по пути проведения внеочередных выборов, но кроме оппозиции очень важен ещё и диалог с обществом", - приводит "Интерфакс" слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сказанные на брифинге.

Ранее Пашинян представил на специальном сайте проект новой конституции страны. По его словам, ресурс создан для удобства граждан при чтении документа и подаче предложений.

Важнейший момент: в преамбуле нового проекта отсутствует ссылка на Декларацию независимости Армении 1990 г. Исключение этого упоминания является одним из условий Азербайджана для подписания мирного соглашения, так как в Декларации упоминается Карабах.

Пашинян заявлял, что сохранение ссылки на Декларацию означало бы возобновление военного конфликта с Азербайджаном, чего надо избежать, а его цель – мир с соседями. Политик сообщил, что готов уйти в отставку после ратификации мирного соглашения или в случае, если граждане на референдуме отвергнут новую конституцию. Зато принятие документа гарантирует подписание мирного договора.