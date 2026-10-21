В кабмине сменили нескольких вице-премьеров и министра

Депутаты Госдумы утвердили изменения структуры Правительства.

Решение принято на заседании нижней палаты российского парламента. Перед голосованием состоялись выступления, в том числе глав фракций Госдумы. Они поддержали назначение.

- Пост вице-премьера – руководителя аппарата Правительства заняла первый заместитель главы Минфина Ирина Окладникова. Она сменила на этом посту Дмитрия Григоренко. По данным источников РБК, чиновник переходит на высокопоставленную должность в Сбер. Речь может идти о позиции заместителя председателя правления. Григоренко за заслуги на посту будет представлен к высокой государственной награде.

- Вице-премьером – полпредом на Дальнем Востоке стал теперь уже экс-губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он сменил на этом посту Юрия Трутнева, который, как предполагается, может стать помощником президента. Трутнев также будет представлен к высокой госнаграде. Временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края станет первый вице-губернатор региона, председатель краевого правительства Вера Щербина, сообщает ТАСС.

- Вице-премьером, курирующим в том числе и развитие транспортного комплекса, стал глава Минтранса Андрей Никитина.

- Новую должность в Правительстве – вице-премьера – министра финансов – занял глава Минфина Антон Силуанов.

- До министра транспорта повышен главу Росавиации Дмитрий Ядров. Ядров, несмотря на сложные условия ежедневных вызовов, с которыми сталкивается авиатранспортный комплекс, сумел обеспечить стабильную работу авиаотрасли, считает пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков