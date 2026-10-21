В Югре многодетные мигранты лишатся права на региональные льготы

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре мигранты лишатся возможности получать региональные меры поддержки, предназначенные для многодетных семей. Соответствующие изменения в региональный закон "О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства" были приняты депутатами окружной думы на последнем заседании.

Законопроект был опубликован на официальном портале правовых актов 13 октября и вступает в силу через 10 дней после публикации, то есть - с 24 октября 2026 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Теперь многодетными получателями региональных мер поддержки считаются только семьи, все члены которой являются гражданами Российской Федерации. Ранее условие о гражданстве отсутствовало.

Кроме того, для получения компенсации расходов на жилье и коммунальные услуги, ежемесячной выплаты на проезд и единовременного пособия к началу учебного года одному из родителей нужно быть гражданином РФ, постоянно проживать в России в статусе гражданина не менее пяти лет и постоянно жить в Югре. При этом пятилетний срок не применяется к участникам специальной военной операции и членам их семей, ветеранам боевых действий, лицам, получившим гражданство по рождению или в результате признания гражданином РФ, а также к участникам Государственной программы по добровольному переселению соотечественников и членам их семей. Остальные меры поддержки предоставляются одному из родителей — гражданину РФ, постоянно проживающему в Югре, без требования пятилетнего стажа.

В пояснительной записке указано, что изменения синхронизированы с федеральным законодательством и концепцией миграционной политики на 2026–2030 годы, а также подготовлены с учётом судебной практики и рекомендаций координационного совещания правоохранительных органов.