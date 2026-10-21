Верховный суд пересматривает дело о вывозе ребенка из Франции

В Верховном суде РФ рассматривают апелляцию по делу о правах на общего ребенка россиянина и гражданки Украины. Девочка жила с матерью во Франции, но отец без согласия бывшей супруги привез ее в Россию. Сначала суды трех инстанций признали вывоз ребенка неправомерным, но позже Верховный суд встал на сторону отца.

Среди аргументов ВС РФ - то, что Франция считается "недружественным государством" и входит в НАТО и Евросоюз. В суде посчитали, что это может угрожать благополучию девочки. Такая позиция встревожила экспертов по семейному праву: они опасаются, что в похожих делах суды начнут чаще учитывать внешнеполитическую обстановку.

Французский адвокат Дмитрий Литвинский, который представляет интересы матери, в беседе с “Ъ” заявил, что решение суда больше похоже на политическую оценку, чем на следование закону. По его мнению, в будущем российские суды при разборе трансграничных семейных споров могут уделять главное внимание гражданству одного из родителей и меньше - другим обстоятельствам дела.