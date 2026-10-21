Украли продукты и последнюю тысячу: в Перми вынесен приговор за разбой в доме инвалида

Кировский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении троих ранее судимых жителей краевого центра. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище).

В судебном заседании установлено, что вечером, 3 июня 2026 года пьяные подельники, через окно влезли в частный дом инвалида-колясочницы. Один из нападавших приставил к ее горлу нож, двое других украли продукты и последнюю тысячу рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет. Отбывать назначенное наказание осужденные будут в исправительных колониях общего и особого режима.

Кроме того, судом удовлетворен иск прокурора о взыскании с осужденных в пользу потерпевшей 450 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор суда в законную силу не вступил.