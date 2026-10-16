Во Франции пройдут массовые протесты

Во Франции анонсированы масштабные общенациональные протесты и митинги, запланированные на 17 октября. Граждане выйдут на улицы, чтобы выразить недовольство удорожанием жизни и урезанием социальных расходов. Организаторами стали "желтые жилеты", профсоюзы, студенческие объединения, а также левые политические силы.

Официальный Париж выразил свое недовольство тем, что тревоги молодежи эксплуатируются в политических интересах, из-за чего мирные инициативы выливаются в уличные погромы. Глава правительства Себастьен Лекорню признал, что опасается эскалации конфликта и погромов в предстоящие выходные. Он считает, что происходящее уже давно вышло за рамки школьных протестов. И Францию захлестнула волна городского экстремизма, градус которого лишь растет.

Поначалу протесты начинались как локальные в некоторых школах и были направлены на улучшение условий в школах, но вскоре они охватили почти всю страну. Во время протестов полиция задержала более 8 тысяч человек, почти 90% из них — несовершеннолетние. По мнению президента Эмманюэля Макрона, политические силы манипулируют школьниками в преддверии президентских выборов весной.

Ранее внук легендарного генерала Шарля де Голля Пьер де Голль сказал, что протестные настроения французской учащейся молодежи трансформировались в политическую силу.

На завтра во Франции намечено около 250 акций по всей стране.