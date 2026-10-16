В Тюменской области водитель школьного автобуса арестован на двое суток за оставление места ДТП

Мировой судья судебного участка №1 Бердюжского судебного района Тюменской области назначил двое суток административного ареста 63-летнему местному жителю, управлявшему школьным автобусом. Об этом сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ — оставление водителем места ДТП в нарушение Правил дорожного движения.

Установлено, что 9 октября 2026 года он, управляя школьным автобусом и перевозя детей, совершил наезд на собаку. Животное погибло. Водитель не остановился, не выставил знак аварийной остановки и покинул место происшествия.

Личность нарушителя удалось установить благодаря видеозаписи, которую очевидцы разместили в одном из мессенджеров. При назначении наказания суд учёл все собранные доказательства, данные о личности виновного, а также тот факт, что транспортное средство предназначено для перевозки несовершеннолетних. В итоге мужчине назначено наказание в виде двух суток административного ареста.