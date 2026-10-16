Украина обеспокоена действиями нового руководства Россотрудничества

Россотрудничество переходит к децентрализованной и гибкой модели при новом руководстве, что несет угрозу продвижения российских интересов за рубежом посредством "мягкой силы". Об этом пишет расположенный в Лондоне Ukrainian International Strategy Center.

Недавно Игорь Чайка сменил Евгения Примакова на посту главы агентства, стремясь к более ориентированной на результат модели. Судя по действиям, Россотрудничество переходит от дорогостоящих государственных зданий к партнерской сети. Вместо создания новых официальных офисов, Москва начала работу с местными НПО, университетами и предприятиями. Активность в Европе сокращается, в то время как в Африке и Азии быстро расширяются.

Россотрудничество превращается из сети культурных учреждений в экосистему взаимоотношений. Привлекая местных журналистов, блогеров, цифровые инструменты и целевые гранты, Москва создает более дешевую и гибкую инфраструктуру, способную противостоять политическому давлению за рубежом, заключает Центр.

Блогер Юрий Подоляка считает, что обеспокоенность Лондона означает, что обновленное Россотрудничество начало действовать правильнее.