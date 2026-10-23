23 Октября 2026
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Фото: vestnik-urpa.ru

Делегацию астраханских парламентариев на 45-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации возглавил Игорь Мартынов

Организатором 45‑й Конференции Южно‑Российской Парламентской Ассоциации выступает Государственный Совет Республики Крым.

Конференция ЮРПА - это традиционная площадка для обсуждения законодательных инициатив, выработки совместных решений и обмена опытом между парламентариями. Предложения, поддержанные Ассоциацией, далее направляются в адрес федеральных органов государственной власти.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Делегацию Думы Астраханской области возглавляет спикер регионального парламента Игорь Мартынов. Также в работе ЮРПА принимают участие заместитель Председателя Думы Астраханской области Арсен Мутелимов, председатель комитета Думы по жилищно‑коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и недропользованию Геннадий Орденов, председатель комитета Думы по экономике, сельскому хозяйству и цифровым технологиям Лариса Самодаева, председатель комитета Думы по государственному устройству и местному самоуправлению Александр Тимофеев, депутаты Думы Астраханской области Юлия Нестерова, Нурлан Супугалиев, Владимир Сухарев и Азат Шафигуллин.

В повестке дня конференции около 60 вопросов. Инициативы будут предварительно рассмотрены в ходе заседаний профильных комитетов и комиссии, также состоится Совет ЮРПА.

Дума Астраханской области представит на обсуждение коллег из регионов Юга России четыре инициативы, в числе которых — предложения о предоставлении гражданам, проживающим в садоводческих некоммерческих товариществах, прилегающих к границам населённых пунктов, права на догазификацию, а также по вопросу совершенствования порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего образования.

Кроме того, региональные парламентарии предложат внести изменения в федеральный закон «Об уполномоченных по правам ребёнка в Российской Федерации» в части уточнения порядка досрочного прекращения полномочий детских омбудсменов в субъекте РФ.

Также Думой Астраханской области внесен вопрос на рассмотрение ЮРПА о пересмотре порядка назначения и выплат ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

(2026)|Фото: vestnik-urpa.ru

Справка. Южно-Российская Парламентская Ассоциация была создана в 2001 году как консультативный орган для осуществления законосовещательной деятельности в едином правовом пространстве и установления межпарламентского сотрудничества. Сегодня в состав ЮРПА входят восемь постоянных членов: Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея, Дума Астраханской области, Волгоградская областная Дума, Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия, Законодательное Собрание Краснодарского края, Законодательное Собрание Ростовской области, Государственный Совет Республики Крым и Законодательное Собрание города Севастополя.Также в состав Ассоциации входят девять ассоциированных членов: Парламент Республики Северная Осетия-Алания, Народное Собрание Республики Ингушетия, Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики, Дума Ставропольского края и Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия, Народные Советы Донецкой и Луганской Народных Республик, Законодательное Собрание Запорожской области и Херсонская областная Дума.

Теги: игорь мартынов, юрпа, конференция, дума астраханской области


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