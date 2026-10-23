25 Октября 2026
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Политика Южный ФО Северо-Кавказский ФО Астраханская область
Фото:astroblduma.ru

Инициативы, предложенные Думой Астраханской области, были поддержаны на 45 конференции ЮРПА

23 октября 2026 года в Республики Крым состоялась 45-я Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации, в которой приняли участие парламентские делегации Юга России. Всего на рассмотрение Конференции ЮРПА было вынесено 60 обращений в Правительство РФ, Государственную Думу России и профильные министерства. В их числе – четыре законодательные инициативы, представленные Думой Астраханской области.

Открывая пленарное заседание Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов подчеркнул важность повышения эффективности взаимодействия региональных парламентов с федеральными органами власти.

«Сейчас особенно важно укрепить вертикальные связи между законодательными органами разных уровней. Причём это необходимо будет и в мирный период, который приближается. Мы фактически предлагаем один из таких механизмов, в которых нуждается вся наша политическая система», — отметил Владимир Константинов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

С приветственным словом к участникам обратился глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, обращаясь к участникам конференции, отметил значимость Южно-Российской Парламентской Ассоциации как авторитетной площадки для выработки согласованных решений, направленных на защиту прав граждан и решение актуальных вопросов регионов. Он подчеркнул эффективность совместной работы парламентов субъектов Юга России, новых регионов и Республики Абхазия, в том числе в вопросах поддержки участников СВО и членов их семей.

(2026)|Фото:astroblduma.ru

Предложения Думы Астраханской области получили поддержку Конференции ЮРПА. Так, астраханские депутаты предложили внести изменения в Федеральный закон «Об уполномоченных по правам ребёнка в Российской Федерации», дополнив его едиными основаниями досрочного прекращения полномочий региональных уполномоченных по правам ребёнка, скорректировать Правила подключения к сетям газораспределения, чтобы обеспечить льготное подключение к газу жителям садоводческих некоммерческих товариществ, прилегающих к границам населённых пунктов.

Кроме того, региональные депутаты представили инициативы, направленные на внесение изменений в правила назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и совершенствование порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования.

(2026)|Фото:astroblduma.ru

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов подчеркнул, что предложения, вынесенные на обсуждение в рамках 45-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, направлены на решение актуальных задач по укреплению социально-экономической сферы страны и улучшению условий жизни россиян.
Значимые обращения подготовили парламентарии других регионов Юга России.

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области выступили с предложениями о совершенствовании положений федерального законодательства связанного с борьбой с несанкционированными свалками отходов, Государственным Советом Республики Крым была внесена инициатива о продлении кредитных каникул для субъектов малого и среднего предпринимательства, парламентариями Законодательного Собрания города Севастополя предложено освободить членов многодетной семьи от уплаты государственной пошлины при регистрации права собственности на наследуемое имущество.

Депутаты Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия обратили внимание коллег на необходимость отнесения Республики Калмыкия к числу субъектов Российской Федерации, в которых значение суммарного коэффициента рождаемости было ниже среднероссийского, в связи со снижением показателей рождаемости, Херсонская областная Дума предложила рассмотреть возможность устранения правовой неопределенности в вопросе пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности государственной службы на территориях воссоединенных субъектов Российской Федерации.

Участники пленарного заседания единогласно одобрили инициативы, которые будут направлены в федеральные органы власти.

Также в рамках 45-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации состоялась церемония подписания соглашений о межпарламентском сотрудничестве между Народным Хуралом (Парламентом) Республики Калмыкия и Государственным Советом Республики Крым, а также Законодательным Собранием Краснодарского края и Парламентом Республики Северная Осетия-Алания.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В завершении Конференции полномочия по председательству в Южно-Российской Парламентской Ассоциации переданы Астраханской области. Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов вручил флаг ЮРПА Председателю Думы Астраханской области Игорю Мартынову.
Следующая, 46-я Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации пройдет в Астраханской области весной 2027 года.

(2026)|Фото:astroblduma.ru

Теги: юрпа, дума астраханской области, депутаты


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