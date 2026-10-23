Игорь Мартынов: Дума Астраханской области с честью принимает флаг ЮРПА для проведения Конференции в 2027 году

В Республике Крым завершила работу 45‑я Конференция Южно‑Российской Парламентской Ассоциации.

По традиции в завершении пленарного заседания прошла церемония передачи полномочий следующему председателю ЮРПА. Флаг Ассоциации Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов вручил Председателю Думы Астраханской области Игорю Мартынову.

Спикер регионального парламента, принимая символ ЮРПА, отметил, что Астраханская область не впервые станет площадкой для межпарламентского сотрудничества законодательных собраний Юга России.

«Южно‑Российская Парламентская Ассоциация – значимая площадка для совместной законодательной работы регионов Юга России. Благодаря ЮРПА парламентарии формируют единую позицию субъектов по инициативам и представляют ее федеральному центру. Проведение Конференции ЮРПА в Астраханской области будет способствовать обмену лучшими практиками и выработки совместных решений по наиболее актуальным», — отметил Игорь Мартынов.

Следующее заседание Южно‑Российской Парламентской Ассоциации, которое состоится в Астраханской области в 2027 году, станет одним из ключевых событий в межрегиональной политической повестке.