Один пожарный погиб и четверо пострадали при обрушении кровли производственного здания в Иваново

Один пожарный погиб и четверо пострадали при обрушении кровли производственного здания в Иваново, площадь пожара составляет 4,8 тысячи квадратных метров, сообщают РИА Новости.

"По уточненной информации, в ходе тушения пожара произошло обрушение. К сожалению, пострадали пять пожарных, один из них погиб. Площадь пожара составила 4800 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение пожара осложняют сложная планировка и конструктивные особенности здания. Распространению огня и дыма способствовала высокая пожарная нагрузка, а также полное отсутствие автоматических систем противопожарной защиты на производстве.