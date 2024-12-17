Двое военнослужащих погибли в результате взрыва в Москве

Мощный взрыв произошел в Москве на Рязанском проспекте недалеко от кафе "Плюшки ватрушки". Погибли два человека, сообщает Telegram-канал SHOT.

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Очевидцы рассказали, что хлопок раздался в 6:11 утра.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб генерал-лейтенант вооруженных сил России и его помощник, сообщает BAZA.

По некоторым данным, самодельное взрывное устройство было привязано к ручке электросамоката. Его припарковал неизвестный у подъезда за несколько часов до взрыва, ночью. Детонацию произвели дистанционно.

На место события прибыли сотрудники экстренных служб и МЧС. Идет проверка.

По данным SHOT, взрыв был очень сильным: выбило стекла, потрескалась облицовка дома, обломками побило три автомобиля.

Ранее спецслужбы ДНР задержали мужчину, причастного к подрыву внедорожника в центре Донецка. Задержанный действовал по заданию ГУР МО Украины. Подрыв был произведен дистанционно. Украинские спецслужбы обещали исполнителю $10 тыс.

9 декабря в центре Донецка взорвался внедорожник. В результате один человек погиб, еще один был ранен. Взрывное устройство было заложено в ночь на 9 декабря. Погибшим оказался владелец автомобиля - российский офицер.