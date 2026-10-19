Россия увеличит число авиарейсов в Китай

Власти России планируют запустить больше авиарейсов между городами РФ и Китая - это поможет поддержать рост туристического потока. Об этом заявила вице‑премьер Татьяна Голикова на 27‑м заседании Российско‑Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, пишет ТАСС.

Голикова отметила, что в 2025 году туристы совершили между странами более 3 миллионов поездок. Только за первые шесть месяцев 2026 года турпоток вырос еще на 50%. Чтобы сохранить такую динамику, власти хотят сделать путешествия удобнее - для этого и собираются увеличить число рейсов между российскими и китайскими городами.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая за январь - сентябрь 2026 года достиг 214,3 млрд долларов - это на 30,6 % больше, чем за тот же период 2025 года (данные главного таможенного управления КНР). Китай поставил в Россию товаров на 98,06 млрд долларов (рост на 33,1 %), а Россия в Китай - на 116,24 млрд (плюс 28,6 %), благодаря чему положительное сальдо для РФ составило 18,16 млрд долларов (рост на 10,1 %).