Силовики проверят документы исполнителя теракта, после которого погиб Кириллов

Силовикам предстоит выяснить, законно ли пребывал на территории России 29-летний гражданин Узбекистана, которому вменяют исполнение теракта, в результате которого погиб генерал войск РБХЗ Игорь Кириллов.

"Проверяется информация, легально ли он находился на территории России", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Напомним, 17 декабря в результате покушения в Москве погибли генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Взрыв произошел рано утром у дома на Рязанском проспекте. Служба безопасности Украины призналась в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ, об этом заявил The New York Times сотрудник украинских спецслужб.