Турция предложила перемирие в Черном море

Турция выступила с новой мирной инициативой, касающейся безопасности морских перевозок в Черном море. По данным турецкой газеты Milliyet, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже довел до сведения сторон план, который должен обезопасить торговые суда от военных ударов.

План предполагает разделение потоков: для Украины - движение судов к Босфору через воды Болгарии и Румынии, для России - проход вдоль береговой линии Турции и Грузии.

Главная цель Анкары — минимизировать риски для коммерческого судоходства. В отличие от прежней "зерновой сделки", которая касалась исключительно агропродукции, нынешнее предложение охватывает весь гражданский грузопоток. Однако перспективы реализации этого плана остаются туманными, признает издание. Украина сразу выразила согласие, но Россия связывает любые договоренности с выполнением фундаментальных требований по завершению СВО, то есть с учетом первопричин военного конфликта. Однако на это не соглашается уже Киев.