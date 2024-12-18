Исполнителем убийства генерала Кириллова в Москве оказался 29-летний гражданин Узбекистана

Задержан предполагаемый исполнитель теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Им оказался 29-летний уроженец Узбекистана.

Подозреваемый задержан в деревне Черное Балашихинского района Московской области и передан в следственные органы, сообщила в своем telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. Для наблюдения он арендовал каршеринговый автомобиль, оставил его у дома генерала за несколько часов до теракта, в автомобиле установил Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась организаторам теракта в Днепропетровск.

Само взрывное устройство было вмонтировано в припаркованный у дома самокат, таким образом взрыв удалось осуществить дистанционно в тот момент, когда Кириллов и Поликарпов выходили из подъезда.

За теракт против Кириллова гражданину Узбекистана обещали 100 тысяч долларов и выезд на проживание в ЕС.

Напомним, 17 декабря в результате покушения в Москве погибли генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Взрыв произошел рано утром у дома на Рязанском проспекте. Служба безопасности Украины призналась в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ, об этом заявил The New York Times сотрудник украинских спецслужб.