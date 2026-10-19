Билеты на бой Бивол – Смит в Екатеринбурге поступили в продажу

Билеты на бой боксеров Дмитрия Бивола против Каллума Смита в Екатеринбурге поступили в продажу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

Стартовал первый этап продажи билетов на Вечер бокса от RCC, который возглавит титульный бой между Дмитрием Биволом и британцем Каллумом Смитом.

Поединок Бивола и Смита состоится 12 декабря в Екатеринбурге при поддержке Русской медной компании на многотысячной УГМК-Арене. Дмитрию предстоит провести защиту сразу четырёх мировых титулов: WBA, WBO, IBF и The Ring.

Билеты на турнир будут продаваться в несколько этапов. Единственный официальный билетный оператор RCC – это сайт Кассир.ру. Билеты, приобретённые на других сайтах и порталах, недействительны, и пройти по ним на Вечер бокса не получится.