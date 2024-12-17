Убийство генерала Кириллова заказала Украина

Начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова убили в результате операции украинских спецслужб. Так сообщает Reuters.

Агентство ссылается на источник в службе безопасности Украины (СБУ).

"Служба безопасности Украины убила российского генерала Кириллова в рамках спецоперации в Москве", — сообщили в агентстве.

На место преступления выезжала Федеральная служба безопасности (ФСБ). Эксперты собрали материалы для экспертизы. Также они обследовали соседние здания: искали взрывные устройства.

На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась высказыванием немецкого журналиста издания "Bild" Юлиана Репке о гибели генерал-лейтенанта.

Репке назвал произошедшее "коротким процессом". Он написал, что через 20 часов после того, как Кириллова обвинили в применении химического оружия против Украины, был "приведен в исполнение смертный приговор".

"Правильно мы поняли, что для немецких журналистов это нормально? Это вопрос не риторический", — написала Захарова.

Сегодня в результате покушения в Москве погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Взрыв произошел рано утром у дома на Рязанском проспекте, когда двое человек направлялись к подъезду или выходили из дома. Предварительно, самокат с примотанным к ручке СВУ припарковал неизвестный у подъезда за несколько часов до взрыва — около 2-3 часов ночи.

Детонация была произведена дистанционно, предположительно, подрывник или его сообщник могли даже не находиться в зоне видимости, а получить доступ к камере подъезда, который есть у многих жителей ЖК.